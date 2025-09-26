Calcio a 5, Cadi Antincendi Futura: Minnella in recupero. ‘Tanta voglia di tornare in campo’

Mentre la Cadi Antincendi Futura si prepara al primo impegno ufficiale della stagione – sabato alle ore 18.30 in casa contro il fortissimo Futsal Canicattì – uno dei suoi uomini simbolo, Simone Minnella, lavora con determinazione per tornare in campo dopo un periodo di stop forzato.

Minnella ha parlato del suo attuale stato di forma e della voglia di rimettersi a disposizione della squadra e dei mister Tonino Martino ed Humberto Honorio e del Direttore Tecnico, Angelo Saccà.

Simone, come stai? Sei già a buon punto nel recupero? “Eh, bene, grazie. Sono in fase di recupero, ancora manca qualcosina, però siamo sulla buona strada, non vedo l’ora di poter dare il mio contributo”.

Che mesi sono stati senza il tuo amato futsal? “È stata dura perché venire sempre all’allenamento, guardare i tuoi compagni giocare… comunque magari la prima settimana la prendi un po’ come vacanza, poi fa male. Però ora manca poco, manca poco”.

Che campionato ti aspetti, dal punto di vista personale? “Mi aspetto un grande campionato perché comunque c’è tanta voglia e c’è tanta fame di riprendere tutto il percorso che stavo facendo sia personalmente sia con la squadra”.

I tuoi compagni hanno dedicato la scorsa stagione anche a te, a Jean Cividini e a Gabriele Squillaci. Cosa hai provato? “Sì, è stata una fantastica stagione l’anno passato e speriamo di poter rifare i play-off o anche meglio”.

Impressioni sui nuovi arrivati in squadra? “I ragazzi sembrano dei ragazzi molto seri e si stanno impegnando e stiamo lavorando duro”.

Mentre Minnella conclude la sua fase di recupero, la Cadi Antincendi Futura – che continua a costruire la sua rosa – affronterà un esordio di fuoco contro il Futsal Canicattì. L’appuntamento è per sabato alle 18.30, nel primo test di una stagione che si annuncia ricca di ambizioni.