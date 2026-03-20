Calcio a 5: la Cadi Futura è in piena lotta play off. Sabato si torna in campo

Sulla carta è una sfida accessibile in realtà nasconde mille insidie. Penultima in casa per la Cadi Antincendi Futura. Obiettivo, continuare a cavalcare l’onda playoff per la massima serie del Futsal italiano.

Successivamente, Honorio e soci giocheranno sul campo della vice-capolista Sulmona per poi chiudere la stagione regolare in casa, sabato 18 aprile contro Giovinazzo, nuovamente al Palattinà.

La società del Presidente Nino Mallamaci è attualmente terza in classifica con 45 punti insieme proprio al Giovinazzo con un punto di vantaggio rispetto a New Taranto e Canicattì. Tre punti dopo le inseguitrici ci sono, a quota 41 Lazio e Pescara.

Il secondo posto, invece, dista 4 punti ed è detenuto dal Sulmona.

La Cadi Antincendi Futura ha grande voglia di riscatto, anche perché, nel girone di andata arrivò un brusco stop in Sicilia.

Oggi, il Città di Melilli ha solo 9 punti nel ranking ed è penultimo.

Rispetto alla passata stagione è stato confermato il gruppo storico. E’ tornato Alfio Monaco, Spampinato, Gianino, Failla, Rizzo e Bocci sono i giocatori cardine accanto a tanti giovani. Fichera in porta.

Morale alto in casa Futura, anche perché il cammino nel girone di ritorno è più che stupefacente.

Classica diretta sul canale nazionale YouTube della Divisione con telecronaca affidata a Giovanni Mafrici.

Replica al lunedì successivo sul Canale 77 del Digitale Terrestre sulla Tv ufficiale Reggiotv.

Arbitrano Andrea Barillà di Cinisello Balsamo, Gabriele Bruno Barbato di Castellammare di Stabia con Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme al cronometro.