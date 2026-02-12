Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura in campo di venerdi

Voglia di vincere e continuare la striscia di risultati positivi.

Non sarà facile, anche perché, la Cadi Antincendi Futura giocherà senza Humberto Honorio, anima, cuore e tecnica della prima squadra e co-allenatore insieme a Tonino Martino.

Si gioca in anticipo così come accade abitualmente al Palattinà ma questa volta in trasferta.

Calcio d’inizio alle ore 20.30 sul campo dell’Itria Football Club.

La prossima in casa, invece, solo per questa volta, in casa giallo-blu, la sfida del 21 febbraio, è già stata dirottata al sabato, al posto del venerdì contro la S.s. Lazio.

Ricordiamo,invece,che, martedì 17, dopo la bellissima qualificazione, la Cadi Antincendi Futura rappresenterà tutta la regione, nel primo turno di Coppa Italia di categoria in casa della capolista Benevento.

La posizione in classifica di Capitan Cividini e soci è assolutamente positiva a soli due punti dalla zona playoff per la massima serie, traguardo raggiunto nella passata stagione.

31 punti per i calabresi contro i 17 dell’avversario odierno.

La formazione di Mister Bruno punta al riscatto:l’allenatore-giocatore, non ha giocato la gara di andata(3-2 per la Cadi con i gol di Falcone,Pedro Mendes e Pizetta), vinta dalla Cadi Antincendi Futura ma dovrebbe essere del match anche nel ruolo di calcettista.

Partito il bomber Segovia in sede di mercato trasferito alla New Taranto, idem Fanelli.

Rispetto alla gara di andata c’è Ferri.

Blocco degli italiani confermato, il gruppo che ha sfiorato il Playoff nella passata.

stagione: Palazzo in porta, Ricci,Punzi, D’Aversa e Laddomada che rientrerà dalla squalifica.

In casa Cadi Antincendi Futura, invece, scalpita per fare bene il giovane brasiliano Vitinho: la società può vantare su quattro non formati e manderà in scena l’estro del promettente giovane che si è formato nella Scuola Calcio Futura in Brasile, sotto gli occhi attenti di Marcio Toni.

Classica diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5.Arbitrano la sfida i signori Stefano Prisco di Lecce, Antonio D’Addato di Barletta con Domenico De Candia di Molfetta al cronometro.