Calcio a 5: Cadi Futura, poker al Cus Molise e play off più vicini

Ritorno al successo immediato e punti pesanti in ottica play off per la Cadi Antincendi Futura.

Tre punti basilari per la corsa post season. Ospiti senza Joasinho e Lollo Suazo, locali orfani del bravo Kadu.

Nel primo tempo, i locali provano a prendere il controllo delle operazioni: serviranno meno di nove minuti per realizzare.

Prima palo di Pedro Mendes, Cividini è pericoloso sotto porta, la sblocca,invece Scopelliti su palla inattiva.

Il sussulto ospite non è concreto.

Sono più vicini,invece, tentativi di raddoppi Futura anche se, Parisi è miracoloso in una bella occasione per il Cus.

Il raggiunto limite di falli, a 30 secondi dal termine del primo tempo favorisce Molise che realizza il piazzato con Ferroni.

Nel secondo tempo, la mentalità giallo-blu è vincente.

Tante occasioni da una lato e dall’altro:un legno a testa per Ferroni e Pizetta.

La sblocca Minnella, ancora su palla inattiva grazie all’assist di Cividini.

Ancora schema e 3 minuti dopo, tocca a Scopelliti regalarsi la doppietta personale.

Pizetta colpisce la traversa su di un tiro a giro.

Di Lisio avrà l’occasione di riaprirla su di una diagonale ma Parisi sarà stoico.Il 4-1? Ancora schema su palla inattiva. Il Capitano Cividini non perdona chiudendo i conti.

Il resto sarà accademia per Parisi che si diletterà una parata dopo l’altra, di cui una impattante su Palmegiani.

Palattinà festante ed altri tre punti per una classifica sempre più intrigante.

Il tabellino

Cadi Antincendi Futura-Laborvetro Cnl Cus Molise 4-1

(Scopelliti, Minnella, Scopelliti, Cividini).