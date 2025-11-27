Calcio a 5: Cadi Antincendi Futura, un progetto che cresce

È un cantiere sempre aperto, quello della Futura, dove il lavoro meticoloso di base inizia a dare i suoi primi, importanti frutti. A tracciare un bilancio delle attività della società è il dirigente Carmelo Maggio Battaglia, che ha fatto il punto su settore giovanile, prima squadra e scuola calcio, dipingendo un quadro ricco di soddisfazioni e ottimismo.

Il punto di partenza non può che essere il settore giovanile, con le recenti convocazioni in nazionale di due giovani promesse, Turiano e De Lorenzo. “Sicuramente è un motivo di orgoglio queste convocazioni“, commenta Battaglia, “ma sono il frutto delle scelte fatte in estate. I ragazzi ci hanno dato molta fiducia e noi abbiamo l’obbligo di ripagarli, formandoli nella maniera migliore“. Un lavoro estivo, quello di composizione dei gruppi, descritto come “estenuante” e portato avanti insieme al direttore sportivo Pasquale Gattuso. “Tutta l’estate abbiamo lavorato andando nei campi, riguardando i vari tornei giovanili, abbiamo anche viaggiato“, racconta il dirigente, sottolineando l’attenzione costante al territorio per trovare i talenti migliori.

I risultati di questo scouting minuzioso si vedono già in campo. “Con l’Under 19 praticamente stiamo stravincendo le partite e veniamo da due anni da campioni del titolo regionale. I ragazzi si stanno allenando con molto impegno“, afferma Battaglia con soddisfazione. Anche il progetto dell’Under 17, “completamente rifondato quest’anno“, sta dando grandi soddisfazioni: “I ragazzi hanno avuto un grosso miglioramento… grazie al nuovo mister Peppe Scopelliti, pilastro della prima squadra. Li vedo proprio predisposti ad apprendere“.

Si volta poi pagina, verso l’impegno della prima squadra in A2 Elite e il derby contro il Soverato. Battaglia non ha dubbi: “Il gruppo della prima squadra è un grande gruppo. Di questo va dato molto merito ai mister Martino ed Honorio. Non nasconde una ‘delusione’ per l’ultimo risultato a Campobasso, ma la fiducia per la prossima sfida è alta: “Sono convinto che venerdì avremo un’altra grande prestazione“.

E sulla vittoria contro il Benevento? “Guardando la preparazione della settimana, ho pensato che gli avremmo dato molto filo da torcere. È stata una prestazione sontuosa“.

Infine, uno sguardo alla scuola calcio, cuore pulsante del vivaio e della formazione. A gestirla in chiave dirigenziale è Thomas Marino, un dirigente storico del club, insieme ai ragazzi della prima squadra come Jean Cividini, Eriel Pizetta e non solo. Un lavoro encomiabile, che secondo Battaglia va oltre l’aspetto puramente tecnico: “Stanno facendo un grande lavoro soprattutto a livello umano. Dal punto di vista educativo i ragazzi stanno crescendo tanto“.

Un impegno a 360 gradi, quindi, quello della Futura, che dalla base fino alla prima squadra punta a costruire un solido progetto sportivo e umano. Con la passione e il lavoro di persone come Carmelo Maggio Battaglia, il futuro sembra davvero pieno di speranza.