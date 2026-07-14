Calcio a 5: il grande colpo della Cadi Futura. Oggi la presentazione del tecnico Rocha

Oggi, alla presenza delle istituzioni, del management e del Title Sponsor Cadi Antincendi, la Futura presenterà il suo nuovo tecnico per la stagione sportiva 2026/2027. Si tratta di Mister Sylvio Rocha, uno degli allenatori più stimati del panorama del futsal mondiale.

Una scelta che segna un punto di svolta epocale per il progetto giallo-blu, portando in panchina un tecnico che, con la Came Treviso, ha rivoluzionato il modo di intendere e giocare il Futsal in Italia, imponendo un’identità di gioco moderna, intensa e spettacolare. Dopo undici anni consecutivi di proficua collaborazione, il Came Treviso C5 e Sylvio Rocha si sono salutati, chiudendo un ciclo storico che rappresenta un record di permanenza non solo nel Futsal italiano, ma in tutta Europa.

La carriera di Sylvio Rocha parla da sola e la Cadi Antincendi Futura non vede l’ora di porre le basi per provare ad emulare qualcosa di simile. Con orgoglio, entusiasmo ed ambizione, il sodalizio del presidente Nino Mallamaci lo presenterà alla comunità giallo-blu presso il Lido Piro-Piro sul Lungomare Falcomatà alle ore 19:00. Per Sylvio Rocha, questa non è solo una nuova panchina, ma l’inizio di un progetto affascinante.