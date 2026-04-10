Calcio a 5: piatto ricco, in campo seconda contro terza. La Cadi Futura ci prova

Punti che scottano in scena alle ore 15 di sabato 18 aprile 2026. La Cadi Antincendi Futura cerca una nuova impresa e vuole cavalcare un’onda che, nel girone di ritorno è stata più che magica, proponendo i giallo-blu in vetta al ranking del girone di ritorno stesso. Tutto è ancora aperto.

La Futura è terza in classifica in solitudine.

Rincorre il Sulmona che è solo, al secondo posto con quattro punti in più.

Nell’ultimo turno, da giocarsi sempre in contemporanea, Cividini e soci due se la vedranno con un altro team in piena zona Playoff contro Giovinazzo(che nel turno odierno ospiterà un’altra contendere, la New Taranto), mentre Sulmona giocherà a Roma in casa dell’Italpol.

Un groviglio vero e proprio di classifica con Sulmona,Futura, Taranto, Giovinazzo, Lazio, Canicattì e Pescara, tutte ancora in ballo, considerando che, le ultime tre, hanno solo quattro punti in meno rispetto al terzo posto ed uno solo, rispetto alla quota PlayOff.

Sulmona è una delle squadre che giocano meglio in questo girone.

La squadra di Ricci – uno degli allenatori più esperti del futsal italiano, con anni di Serie A alle spalle – vuole sigillare il piazzamento e bissare il bel successo esterno della gara di andata al Palattinà.

Il roster è di quelli che fanno rumore: Douglas Nicolodi, classe purissima con scudetti e nazionale nel curriculum; Marlon Severo e Augustin Sosa, due top player assoluti; gli italiani Di Matteo, Santoro, Patricelli e Villa, affidabili e navigati; il laterale George Lepadatu, arrivato dalla Serie A dell’Active Network; tra i pali Berardi e Biancofiore. Rispetto alla gara di andata c’è anche Oliviero ex Pescara.

Morale alto e voglia di stupire ancora, lontano dalle mura amiche per la stupefacente Cadi.

Classica diretta Youtube sul canale nazionale della Divisione.

Arbitrano Amedeo Lacalamita di Bari, Domenico De Candia di Molfetta con Antonio D’Addato di Barletta al cronometro.