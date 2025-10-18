Calcio a 5: la Cadi Futura si gode il momentaneo primato in classifica

Un’emozione fortissima. Una delle più belle partite viste, da sempre al Palattinà di Lazzaro.

Una squadra vera, con la esse maiuscola, quella di Tonino Martino ed Humberto Honorio che batte la capolista New Taranto, viola l’imbattibilità dei pugliesi e si accomoda per una notta sulla vetta della classifica.

Il successo, contro una delle candidate assolute alla vittoria finale è giunto con una lista infortunati zeppa, da Ficara, a Minnella senza dimenticare Eriel Pizetta.

Prova di coraggio, tenuta, risorse infinite, e pubblico, il grande e trascinante pubblico colorato di giallo-blu.

Una percussione di Pedro Mendes, fino a fondo campo, provoca una ruota incredibile di Rodrigo Lopez che percorre tutto il campo e realizza il gol dell’uno a zero a metà tempo.

I locali subiscono il colpo e subiscono, poco dopo il due a zero a marchio Giannace.

Tutto finito? Non ditelo a loro, ai ragazzi giallo-blu.

Scopelliti rischia il gol da fuori area. Poco dopo ruba una palla preziosissima realizzando il gol della speranza. Il primo tempo diventa un capolavoro a marchio Cadi Antincendi Futura: a 6 minuti e trentaquattro da giocare l’assist da campo a campo di Torino per Cividini è perfetto. Lo stop del capitano è straordinario, idem il gol del pari.

Il rush finale di primo tempo è ancor più bello per la gente del Palattina:espulso Rui Lima, la Futura ne approfitta. Falcone sfiora il gol del vantaggio. Si riscatta poco dopo, anche grazie all’uomo in più con l’assist per Scopelliti.

Nell’ultimo giro di lancette, una forza sovrumana di Cividini firma il quarto gol che, con due tentativi dominanti, “sbuca” la porta avversaria.

Nel secondo tempo, Honorio, stoica, come sempre la sua prova, azzecca una magia “da flipper” su calcio d’angolo.

La New Taranto si affida al Power play costante.

La botta di Ique viene parata da Parisi, sulla ribattuta Giannace la riapre.

Il powerplay è croce e delizia: la New Taranto viene punita da Paolo Parisi da campo a campo e sembra fatta, anche se mancano 13 minuti ed undici secondi.

Taranto da grande squadra la riapre ancora con il gol di Ique. (quando mancano 12 minuti).

Gestione straordinaria dello staff tecnico giallo-blu con Scopelliti e Torino basilari in fase difensiva, Pedro Mendes e Vitinho in quella offensiva, spesso intercambiabili.

E’ ancora Ique con una deviazione sottoporta a realizzare il quinto gol in piena rimonta quando manca solo un minuto al termine.

A quel punto, Parisi è più che mai determinante (memorabile la sua ultima recuperata), il gruppo è straordinario, soffre e vince.

Clima di Fairplay, tributo del Taranto alla platea calabresi ed abbracci reciproci all’interno di una partita straordinaria. Una vittoria che in tanti ricorderanno per tanti anni.

Il tabellino

Cadi Antincendi Futura-New Taranto 6-5

(Scopelliti (2), Cividini(2) Honorio(1) Parisi(1)