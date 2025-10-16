Calcio a 5: Cadi Futura in campo venerdi per affrontare la capolista New Taranto
Si gioca contro una corazzata da provare a fermare, ma non sarà facile
16 Ottobre 2025 - 09:41 | Comunicato Stampa
Voglia di strabiliare e sorprendere contro una delle squadre più forti e meglio costruite del raggruppamento: sfida ardua e tutta da seguire per i giallo-blu dei mister Honorio e Martino.
Al Palattinà, arriva la capolista New Taranto: tris di successi, 8 a 1 all’Italpol Roma (in versione ridotta), 0-3 di spessore a Sulmona e 3-1 in casa contro il forte Canicattì.
La Cadi Antincendi Futura, arriva con il morale alto con una doppia vittoria consecutiva frutto dei successi in sequenza, prima a Roma e poi a Mascalucia.
Taranto? Probabilmente insieme al Benevento è la strafavorita per vincere il campionato.
L’ex Melilli Ique, tanti trascorsi anche nei campionati spagnoli è il valore aggiunto.
Lupinella in porta, Bottiglione, Di Pietro, Giannace, Quinto offrono soluzioni e forza.
Allena Mister Bombino.
Terzo posto nella passata stagione: confermato anche Rodrigo Lopes, dalla Serie A è arrivato Espindola, idem l’ottimo Gui Lima. Insomma, una corazzata da provare a fermare, ma non sarà facile.
Arbitrano i signori Elio Simone di Napoli, Tommaso Vallecaro di Salerno con Andrea De Luca di Paola al cronometro.