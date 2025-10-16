Calcio a 5: Cadi Futura in campo venerdi per affrontare la capolista New Taranto

Voglia di strabiliare e sorprendere contro una delle squadre più forti e meglio costruite del raggruppamento: sfida ardua e tutta da seguire per i giallo-blu dei mister Honorio e Martino.

Al Palattinà, arriva la capolista New Taranto: tris di successi, 8 a 1 all’Italpol Roma (in versione ridotta), 0-3 di spessore a Sulmona e 3-1 in casa contro il forte Canicattì.

La Cadi Antincendi Futura, arriva con il morale alto con una doppia vittoria consecutiva frutto dei successi in sequenza, prima a Roma e poi a Mascalucia.

Taranto? Probabilmente insieme al Benevento è la strafavorita per vincere il campionato.

L’ex Melilli Ique, tanti trascorsi anche nei campionati spagnoli è il valore aggiunto.

Lupinella in porta, Bottiglione, Di Pietro, Giannace, Quinto offrono soluzioni e forza.

Allena Mister Bombino.

Terzo posto nella passata stagione: confermato anche Rodrigo Lopes, dalla Serie A è arrivato Espindola, idem l’ottimo Gui Lima. Insomma, una corazzata da provare a fermare, ma non sarà facile.

Arbitrano i signori Elio Simone di Napoli, Tommaso Vallecaro di Salerno con Andrea De Luca di Paola al cronometro.