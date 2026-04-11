Calcio a 5: la Cadi Futura sfiora l’impresa e si conferma al terzo posto

La Cadi Antincendi Futura mantiene il terzo posto in classifica.

Strappa un pareggio sul difficilissimo campo del Sulmona, giocando una gara tosta e rischiando il colpaccio,subendo gol a due minuti dalla fine da un Sulmona che sfrutta bene il powerplay.

Si testimonia una enorme voglia di Playoff e massima concentrazione che dovrò rimanere tale per l’ultima sfida.

Non c’è ancora la matematica per la post-season. Conferma del terzo posto nel ranking con un punto di vantaggio sulla prossima avversaria, il Giovinazzo e due punti di vantaggio su New Taranto,Pescara e Canicattì.

Tutto abbastanza ingarbugliato.

Partitissima in atto.

I locali schierano Biancofiore, Marlon Severo,Nicolodi, Santoro e Sosa.

Gli ospiti ripartono con Martino in sostituzione dell’infortunato Parisi, Pizetta,Minnella,Honorio e Falcone.

Parte forte la Cadi Antincendi con Minnella in grande spolvero.

Martino è pronto su Nicolodi con Sulmona che ci prova poco dopo.

Kadu semina in panico davanti alla porta, e ci prova anche Cividini. Dall’altra parte è pericolosa Sulmona con Severo.

La sbloccano i giallo-blu: serpentina da sogno del leggendario Humberto Honorio che serve Minnella che la insacca.

La Futura si carica e crea azioni pericolosissime come Falcone e Kadu.

La pareggia con una splendida punizione di Severo per Sulona.

Tanto l’equilibrio con azioni per Cividini,Falcone e Kadu da un lato, Sosa dall’altro.

Nel secondo tempo si continua con grande equilibrio:Pericolosi Pizetta da un lato Severo dall’altro.

Tonino Martino è un grande protagonista.

Si vivono azioni bellissime.

Pizetta è pericoloso.

Cividini riporta in vantaggio i giallo-blu con un gol di maestra ed esperienza.

Ottime indicazioni per Pedro Mendes sia in attacco che in difesa.

Sulmona si lancia in attacco con il power play e trova il gol in acrobazia a 2.27 dal termine con Lepadatu.

Qualificazione al Playoff matematica sfiorata, idem la possibilità di avvicinarsi al secondo posto ma, segnali di una squadra tosta, propositiva e preparata.

Sabato alle ore 15 al Palattinà arriverà Giovinazzo per una sfida di assoluto livello tutta da gustare.