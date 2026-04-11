Calcio a 5: la Cadi Futura sfiora l’impresa e si conferma al terzo posto
Sabato prossimo al Palattinà arriverà Giovinazzo per una sfida di assoluto livello tutta da gustare
11 Aprile 2026 - 17:30 | Comunicato
La Cadi Antincendi Futura mantiene il terzo posto in classifica.
Strappa un pareggio sul difficilissimo campo del Sulmona, giocando una gara tosta e rischiando il colpaccio,subendo gol a due minuti dalla fine da un Sulmona che sfrutta bene il powerplay.
Si testimonia una enorme voglia di Playoff e massima concentrazione che dovrò rimanere tale per l’ultima sfida.
Non c’è ancora la matematica per la post-season. Conferma del terzo posto nel ranking con un punto di vantaggio sulla prossima avversaria, il Giovinazzo e due punti di vantaggio su New Taranto,Pescara e Canicattì.
Tutto abbastanza ingarbugliato.
Partitissima in atto.
I locali schierano Biancofiore, Marlon Severo,Nicolodi, Santoro e Sosa.
Gli ospiti ripartono con Martino in sostituzione dell’infortunato Parisi, Pizetta,Minnella,Honorio e Falcone.
Parte forte la Cadi Antincendi con Minnella in grande spolvero.
Martino è pronto su Nicolodi con Sulmona che ci prova poco dopo.
Kadu semina in panico davanti alla porta, e ci prova anche Cividini. Dall’altra parte è pericolosa Sulmona con Severo.
La sbloccano i giallo-blu: serpentina da sogno del leggendario Humberto Honorio che serve Minnella che la insacca.
La Futura si carica e crea azioni pericolosissime come Falcone e Kadu.
La pareggia con una splendida punizione di Severo per Sulona.
Tanto l’equilibrio con azioni per Cividini,Falcone e Kadu da un lato, Sosa dall’altro.
Nel secondo tempo si continua con grande equilibrio:Pericolosi Pizetta da un lato Severo dall’altro.
Tonino Martino è un grande protagonista.
Si vivono azioni bellissime.
Pizetta è pericoloso.
Cividini riporta in vantaggio i giallo-blu con un gol di maestra ed esperienza.
Ottime indicazioni per Pedro Mendes sia in attacco che in difesa.
Sulmona si lancia in attacco con il power play e trova il gol in acrobazia a 2.27 dal termine con Lepadatu.
Qualificazione al Playoff matematica sfiorata, idem la possibilità di avvicinarsi al secondo posto ma, segnali di una squadra tosta, propositiva e preparata.
Sabato alle ore 15 al Palattinà arriverà Giovinazzo per una sfida di assoluto livello tutta da gustare.