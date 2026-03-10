City Now

Calcio a 5: un’altra straripante vittoria per la Cadi Futura Under 17

Reggini in testa alla classifica a due giornate dalla fine della stagione regolare

10 Marzo 2026 - 10:23 | Comunicato

Pallone Calcio A 5

Continua la marcia in Under 17 dei giovani giallo-blu. 11 a 2 contro Sporting Club Bagnara.
Solo due giornate al termine della stagione regolare. Cadi Antincendi Futura prima con 14 successi, imbattuta ed ad un passo dalla matematica del primo posto.
La trasferta del 17 marzo in casa della Calcistica Spinella, ed il big match in casa contro la Gallinese del 23 marzo chiuderanno i conti con la stagione regolare.
Doppietta per Mannino, Pavone, Actis e Romeo, in gol, Actis, Scopelliti e Crea.

Il tabellino

Cadi Antincendi Futura-Sporting Bagnara C5 11-2
(Mannino, Mannino, Actis, Aiello, Romeo, Pavone, Pavone, Romeo, Actis, Scopelliti, Crea).

Polisportiva FuturaReggio Calabria Calcio a 5