Calcio a 5, Cadi Futura Under 19 dilagante: è finale Regionale

La Cadi Antincendi Futura vola in finale regionale: 11-2 al Duelle, show al Palattinà, aspettando sabato alle ore 15 e la sfida decisiva della A2 Elite.

Under 19, playoff scudetto: primo tempo chiuso sul 3-0, poi una valanga di gol. Ora la finale con la Gallinese.

La Cadi Antincendi Futura non si ferma più. I ragazzi di mister Peppe Scopelliti hanno conquistato con autorità l’accesso alla finale dei playoff del campionato Under 19, travolgendo 11-2 il Duelle Futsal Cetraro in una semifinale senza storia.

Una partita dominata in ogni singolo reparto, con il primo tempo che già racconta gran parte della storia: al termine dei primi 20 minuti il tabellone segna già un eloquente 3-0 per i padroni di casa, frutto di una superiorità tecnica e tattica che lascia poco spazio agli avversari.

Nella ripresa, la Cadi alza ulteriormente il ritmo e dilaga. Dalla doppietta di Romeo a quella di Torrini, passando per le firme di Vitinho, Cagnolo, Zagari, Turiano, il risultato prende il volo fino all’11-2 finale. Il Cetraro, pur onorando la partita fino all’ultimo minuto, non ha mai avuto la forza per impensierire i giallo-blu.

Il tabellino

CADI ANTINCENDI FUTURA-DUELLE FUTSAL CETRARO 11-2

(Romeo, Vitinho, Turiano, Vitinho, Torrini, Torrini, Zagari, Cagnolo, Romeo Turiano, Cagnolo).