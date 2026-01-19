Calcio a 5 Under 19: la Cadi Antincendi Futura è inarrestabile
Un'altra vittoria schiacciante e un vantaggio abissale sulla seconda
19 Gennaio 2026 - 09:01 | Comunicato
Ennesima per la Cadi Antincendi Futura Under 19 Nazionale. Più undici sulla seconda in classifica.
I ragazzi di mister Peppe Scopelliti continuano a vincere, dominando. Pronostici rispettati contro Città di Acri. Pioggia di gol al Palattinà emulando le gesta della prima squadra.
Tanti ottimi segnali e prova di gruppo massiccia. Cinquina per lo scalpitante Vitinho.
4-0 al termine del primo tempo. Gol per Pavone, Cagnolo (2), Zagari, Turiano, Callea, Ielo.
Il tabellino
Cadi Antincendi Futura-Città di Acri 12-1
(Vitinho, Pavone, Cagnolo, Zagari, Vitinho, Vintinho, Turiano, Vitinho, Cagnolo, Callea, Ielo, Vitinho)