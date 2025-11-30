Calcio a 5, Cadi Antincendi Futura: vittoria all’ultimo respiro

Gara memorabile e nuovo successo casalingo per la Cadi Antincendi Futura. Una partita che rimarrà negli annali della storia del club. Soverato aveva pareggiato i conti a sei secondi dalla fine. A mezzo secondo dal termine, una magia di Humberto Honorio sotto porta, regala il successo al team del Presidente Mallamaci che si rilancia il classifica, stacca decisamente i calabresi nel ranking e guarda con entusiasmo al proseguo del torneo. Pubblico in visibilio, tra abbracci ed un’invasione di campo che palesa, quanto sia stato bello ed importante questo gol.

La sfida: inizio timido.Pizetta cerca il gol. Dopo sei minuti, la sblocca Gallinica per gli ospiti.

Tanti tentativi dei locali che la pareggiano a 6,32 dal termine grazie al gol, al volo, di Pedro Mendes.

Honorio sfiora il gol del vantaggio subito dopo.La gara diventa intensa ed equilibrata.

Back to Back subito dopo, tutto in un minuto: Monterosso realizza il gol del nuovo vantaggio del Soverato(con una bella azione con Parisi che si era superato sul primo tentativo), un tunnel filtrante di Falcone per Honorio pareggia i conti.

Nel secondo tempo, un palo a testa: prima Kadu (palo esterno con una bella fiondata), poi palo pieno del Soverato dopo un batti e ribatti.

Nel secondo tempo, la Cadi passa per la prima volta in vantaggio con Eriel Pizetta dopo nove minuti e mezzo di gioco.

I locali segnalano un tocco di mano in area degli ospiti, non rilevato.

Soverato spinge, trovandosi un grande Parisi di fronte e tentando anche il powerplay con Stigliano aggiunto.

A sei secondi dalla fine la pareggia Piccioni: qualche tifoso non esperto, lascia l’impianto.

Sembra finita pari.

Il team di Tonino Martino ha un’anima:

L’ultimissimo tentativo, con mezzo secondo sul cronometro, è un assist di Pizetta per un gol, storico e clamoroso di Humberto Honorio che palesa, ancora una volta quanto sia “diabolico” ma bellissimo questo sport.