Calcio a 5: Cividini promosso al corso FIGC per preparatore dei portieri

L’attesa sta per finire. Sabato alle 18.30 al Palattinà, la Cadi Antincendi Futura esordirà nel campionato di Serie A2 Elite contro il Futsal Canicattì. Un inizio di percorso carico di aspettative, che la squadra affronterà con il morale alto dopo l’ottimo test disputato nel pomeriggio di lunedì 22 settembre sul campo della Sandro Abate Avellino, compagine militante nella massima serie del futsal italiano.

Nel frattempo, dalla società arrivano grandi notizie che confermano la qualità del progetto: Jean Carlos Cividini, storico calcettista della prima squadra e membro fondamentale del settore giovanile della Scuola Calcio Futura, ha superato l’’esame finale al corso di preparatore dei portieri indetto dalla FIGC.

Un traguardo importante per Cividini, che vede così certificata la sua competenza tecnica, e un riconoscimento di valore per l’intera società. La sua crescita professionale sarà infatti una risorsa in più a servizio di tutta la Cadi Antincendi Futura, a conferma di un ambiente che punta sulla formazione a 360 gradi, investendo sulle persone oltre che sugli uomini.

i giocatori.

“E’ stato bellissimo partecipare. Per me una grandissima esperienza in un ruolo per me nuovo, considerando che ho sempre visto i portieri da un’’altra inquadratura, quella da dover battere– ha dichiarato Cividini. Sopratutto confrontarci con allenatori di tutta Italia e portare un pò di esperienza ai bambini della Scuola Calcio mi ha arricchito come tecnico e come addetto ai lavori”.