Calcio a 5, Coppa della Divisione: la Cadi Futura ospita Pirossigeno Cosenza

Tempo di derby. Sfida di altissimo livello al Palattinà di Lazzaro. E’ tempo di Coppa della Divisione.

Dopo aver trionfato nei rispettivi gironi, Cadi Antincendi Futura e Pirossigeno Cosenza sono pronte alla sfida. I rosso-blu militano nella massima serie del Futsal italiano e si sono rialzati nell’ultimo turno battendo Mantova.

In A2 Elite, al piano di sotto, la Cadi Antincendi Futura lancia la sfida vogliosa di cavalcare questo tour de force di impegni ravvicinati, considerando che, venerdì si gioca ancora alle ore 19.30, sempre in casa, ospitando il forte Itria.

I Mister Tonino Martino ed Humberto Honorio fanno la conta ma vogliono onorare impegno e derby di Coppa. Cosenza è un team davvero preparato e ben composto.

Alfredo Paniccia può vantare su Adornato, capitan Marchio, Bavaresco, Trentin e Pedrinho agli ingaggi dei nuovi lupi Rosato, Thiago Bissoni, Marcelinho, Lo Cicero, Everton, De Brasi e Fantecele. In porta c’è Gianluca Parisi,reggino, portiere della nazionale, dunque, sarà grande derby in famiglia contro Paolo, estremo difensore giallo-blu.

Gara ad eliminazione diretta: chi vincerà passerà il turno.

Le due squadre hanno duellato tanto negli anni, sia a livello senior che giovanile:negli ultimi due anni, ad esempio, la finalissima Under 19 regionale è stata vinta dai giallo-blu proprio contro i silani.

Calcio d’inizio alle ore 19 del 28 ottobre 2025