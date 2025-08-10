Calcio a 5: Coppa della Divisione, le avversarie e il calendario della Futura

Tempo di calendari. Dopo aver divulgato il calendario della A2 Elite, con la Futura che esordirà il 26 settembre alle ore 19.30 al Palattinà contro il Canicattì, è tempo del Calendario della Coppa della Divisione.

Nuova formula. Triangolare, così come da regolamento.

Nelle prime due giornate, giocheranno i giallo-blu contro la neopromossa in B, la Gallinese e contro il Polistena.

Il 13 settembre sfida in casa della Gallinese. Nel turno successivo, trasferta in casa del Polistena.

Ufficializzata la sesta edizione della Coppa della Divisione, Trofeo Emilia Romagna, riservata alle società che partecipano ai campionati nazionali di Serie A, A2 Élite, Serie A2 e Serie B. Una competizione divisa in due fasi. Si parte con un Turno Preliminare suddiviso in 51 abbinamenti (andata e ritorno) e 13 triangolari.

LA FORMULA – Le 64 qualificate accederanno ai trentaduesimi di finale, che disputeranno tramite gare secche in casa della squadra di categoria inferiore, nel caso di stessa categoria verrà preferita la società con maggiore anzianità federale. Sedicesimi, ottavi, quarti, semi e così via fino alla finale. Si parte il 13 settembre con abbinamenti e triangolari, salvo anticipi da definire.