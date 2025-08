Calcio a 5: nasce l’Asd Michele Priolo Gallinese Woman

Una programmazione in continua evoluzione e l’obiettivo di migliorarsi sempre di più. Su queste premesse nasce l’ASD Michele Priolo Gallinese Woman, società di calcio a 5 femminile, unica rappresentante del futsal reggino “in rosa”, partecipante ai campionati nazionali.

La stagione sportiva 2025-2026 si è aperta per il club reggino con il completamento dell’iter burocratico che ha portato alla scissione dalla Reggio Sporting Club (che prosegue la sua attività nel futsal maschile ripartendo dalla Serie D), pur mantenendo il titolo sportivo. Ecco, quindi, l’iscrizione completata in Serie B, per il quinto anno di fila, ma stavolta sotto un nuovo nome.

L’Asd Michele Priolo ha adesso una sua identità, ha avuto la sua definitiva affermazione. Alla base l’enorme lavoro dell’Avv. Emy Priolo, punto cardine del movimento a “rimbalzo controllato” della Città Metropolitana, il cui intento nel suo operato si è sempre incentrato affinché un giorno la sua squadra portasse il nome di suo padre.

Congiuntamente è arrivato anche l’importante supporto nella partnership con la Gallinese DL, club neopromosso in Serie B maschile e che si affaccia anche nel futsal femminile, con il suo massimo dirigente, Domenico Latella, che ricoprirà il ruolo di presidente onorario e che sarà parte attiva su più fronti, dalla logistica, al vestiario e quant’altro, passando per lo straordinario calore di una tifoseria… da Serie A.

Di fondo, l’intento di migliorare, si diceva, quelli che sono stati i programmi e gli obiettivi che da oltre 10 anni hanno caratterizzato la società reggina, dalla valorizzazione delle giovani ragazze (tante oggi in Serie A, su tutte Silvia Praticò vincitrice anche di due Scudetti ed impegnata anche con la Nazionale Italiana), all’inclusività ed alla lotta alla violenza sulle donne, oltre ad un settore giovanile seguito da professionisti.

C’è davvero tanto entusiasmo per l’imminente futuro e nei prossimi giorni la società comunicherà l’organigramma societario, lo staff tecnico e il tanto atteso roster delle giocatrici.