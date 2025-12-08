Calcio a 5: continua la corsa della Cadi Antincendi Futura Under 19

La strada è lunga ma appare quella giusta. Bella prova, con la forza del collettivo per la Cadi Antincendi Futura in versione Under 19. Vittoria giallo-blu che con l’abbraccio del Palattinà trova tantissimi segnali positivi.

Andava in scena il remake della finalissima degli ultimi due anni contro la Pirossigeno Cosenza.

Termina 5 a 1 a favore dei locali.

Dopo aver subito gol dai rosso-blu con Soliberto, è riscossa.

Pareggio nel primo tempo con Turiano (convocato ed in partenza per il progetto Futsal+ in compagnia del giovane portiere De Lorenzo) che sfrutta una bella percussione di un Melito in palla e tra i migliori in campo.

Nel secondo tempo poker di realizzazioni: il capitano Gabriele Squillaci di prepotenza, Torrini con un tap -in vincente sotto porta su tiro del capitano stesso e la bella segnatura di Zagari.

Prima in panchina con il team Under 19 per Mister Peppe Scopelliti.

Tra sette giorni, i giovani calcettisti giallo-blu giocheranno in trasferta, sul campo della Blingink Soverato Calcio a 5. Si giocherà in data 14 dicembre alle ore 11:00.