Calcio a 5: in casa Cadi Futura si punta a una nuova impresa

La voglia di ritrovare l’abbraccio del pubblico amico. La voglia di ritrovare successo e sorriso, immediatamente. La voglia di duellare contro una delle squadre più forti del girone.

Di emulare le imprese viste contro Benevento, Taranto e non solo.

Alle ore 19.30 di venerdì 12 dicembre 2025, la Cadi Antincendi Futura gioca in casa.

Calcio d’inizio al Palattinà contro Sulmona Futsal. Non sarà facile.

Arriva a Lazzaro, un team fortissimo, preparato, costruito per primeggiare, attualmente quarto in classifica con 22 punti.

I giallo-blu inseguono con 18 punti, in un vero e proprio groviglio di classifica.

7 vinte, una pareggiata e tre perse per gli ospiti. 6 vinte e 5 perse per i locali.

Squadra in un periodo di grande forma la squadra allenata da Ricci,allenatore con tanti anni di serie A, e sicuramente tra i migliori del girone.

Douglas Nicolodi , funambolo di grande classe ed esperienza con scudetti vinti e un trascorso in nazionale.

Marlon Severo e Augustin Sosa sono gli altri top player .

Di Matteo, Santoro, Patricelli e Villa sono gli italiani bravi e navigati, insieme al laterale George Lepadatu che arriva dalla Serie A, dell’Active Network. (active network)

Berardi e Biancofiore sono i portieri.

4-3 al Canicattì nell’ultimo turno,6-1 al Melilli due turni fa,4-6 al Giovinazzo ancora prima,5-1 al Soverato ancora prima:un poker di vittorie importante.

La Cadi Antincendi Futura deve dimostrarsi tonica e tosta, senza pensare troppo al fattore “trasferte” da curare ma, provare a farsi trascinare dall’onda meravigliosa del pubblico amico che, nell’ultima interna di esaltò durante il gol allo scadere di Humberto Honorio, decisivo contro Soverato.

Settimana complicata ed a ranghi ridotti per la Cadi Antincendi Futura con Alessandro Squillaci e Falcone out per influenza. Classica diretta sul canale nazionale della Divisione Nazionale Calcio a 5 con telecronaca di Giovanni Mafrici. Replica il lunedì successivo alle ore 19 su Reggiotv, canale 77 del Digitale Terrestre.

Arbitrano i signori Marco Lupo di Palermo, Andrea Barillà di Cinisello Balsamo con Salvatore Ranieri di Soverato al Cronometro.