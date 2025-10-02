Calcio a 5: in casa Cadi Antincendi Futura c’è tanta voglia di riscatto

Dopo la sconfitta all’esordio al Palattinà contro Canicattì, formazione forte e quotata, i giallo-blu giocano una gara altrettanto difficile.

Sfida sul campo della neopromossa Italpol Roma.

I capitolini hanno vinto la Serie A2 e puntano su di un gruppo quotatissimo nel pre-campionato.

Si gioca alle ore 19 al Palaolgiata di Via Guido Cantini a Roma, con classica diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5.

Falcidiati dalle assenze, i romani hanno perso all’esordio con un sonoro 8 a 1 in casa della New Taranto, dunque, avranno grande voglia di riscatto.

Risultato bugiardo, quindi e tanta voglia di fare bene.

Pronti al recupero Ippoliti e Paulinho, vere leggende di questa disciplina, e Achilli reduce dalla Serie A uniti a De Roma e Gravina,

La Cadi ritroverà l’estro di Eriel Pizetta, pedina basilare per il club. Idem l’energia di Pasquale Torino.

Nell’Italpol gioca l’ex Oscar Morgade, indimenticabili le sue reti in A2 al Palattinà.