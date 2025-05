Calcio a 5: finisce la stagione della Futura, nonostante una prestazione eroica

Una prestazione eroica. La stagione dei giallo blu termina qui a testa altissima, creando tantissimo e facendo un figurone anche sul campo della seconda forza del torneo.

Poteva girare meglio? Sicuramente ma l’impegno, la grinta ed il coraggio non sono mai mancati.

Dopo il 2-2 della gara d’andata che aveva lasciato tutto in bilico in vista del ritorno, hanno la meglio i ragazzi abruzzesi per 2-1, a nulla vale la rete di Falcone unito a pali su pali, sfortune ed azioni gol.

Match molto intenso ed equilibrato, complice la tensione per un match fondamentale per entrambe le formazioni.

Il quintetto scelto per la Futura è con Parisi tra i pali, Pizetta, Honorio, Pedotti e Falcone. Dall’altro lato ci sono Cilli, Masi, Schmitt, Morgado e Rodriguez.

La prima conclusione è di Honorio che viene però intercettata dalla difesa avversaria. Lo stesso esito è per Masi e Rodriguez, pronto Scopelliti a deviare. Dopo 5 minuti la prima vera conclusione pericolosa è di Pizetta che trova pronto il portiere, solo corner. Dopo pochi secondi è Morgado a concludere verso la porta difesa da Parisi, ma è solo esterno della rete e illusione del gol. Ci riprova Morgado, risponde prontamente Parisi. Dopo diverse azioni offensive dei padroni di casa, si sblocca l’incontro con Junior che appoggia in porta dopo un angolo preciso battuto da Coco, distratta la difesa della Futura, 1-0.

Sale il ritmo, sale l’intensità di gioco e la Futura cerca le vie del gol coi suoi giocatori ma risponde bene la difesa di Pescara. Sono sempre però i padroni di casa a trovare la rete, questa volta con Rodriguez che trova il 7 con una gran conclusione, nulla può Parisi, 2-0. Si fa durissima per la Futura.

Ci provano Musumeci, Honorio e Pizetta, è un muro la difesa del Pescara. La grandissima occasione per accorciare è sui piedi di Labate che, sulla fine del primo tempo, supera il portiere ma trova il palo a dire di no!

Al rientro in campo la Futura alza il ritmo e il pressing e, dopo pochi minuti, trova la rete del 2-1 con Falcone che insacca dopo un favoloso assist di Pizetta. Match riaperto.

Doppia conclusione pericolosa con Pizetta prima e Honorio poi, sempre pronto Cilli.

Musumeci ci prova ma ancora non si trova la rete del pareggio, ancora devia in corner il portiere di casa. A metà secondo tempo la punizione di Pedotti trova sempre pronto Cilli.

La prima conclusione pericolosa del Pescara arriva con Schmitt dopo 12’ ma è pronto Parisi.

Mancano solo 5 minuti e Pizetta trova un incrocio dei pali che avrebbe significato pareggio, fortunata qui il Pescara che rimane avanti. A questo punto power play obbligatorio per la Futura, gran conclusione trovata ancora da Pizetta ma è pronto ancora Cilli, altre due conclusioni di Pizetta sono entrambe sfortunate. Termina così il match e il sogno serie A della Futura, a testa altissima e pronti per nuove ed avvincenti sfide.