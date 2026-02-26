Calcio a 5 Under 17: il big match lo vince la Cadi Futura. Decide Honorio
Adesso sono dodici le vittorie consecutive per la squadra di Peppe Scopelliti
26 Febbraio 2026 - 10:39 | Comunicato
Leadership ed imbattibilità. Prima sconfitta per la Gallinese. Dodicesima vittoria consecutiva per i ragazzi di Peppe Scopelliti.
I giovani giallo-blu provano ad emulare le soddisfazioni dell’Under 19 e confermano con grinta la leadership vincendo la sfida di recupero, match clou, risalente alla nona giornata.
Match intenso e pazzesco. Gara combattutissima sotto tutti i punti di vista.
Il gol in contropiede della Gallinese pone in salita il match. Piglio giusto nel secondo tempo con tanti attacchi. Un’espulsione per parte. Gara maschia ma corretta.
Difesa attenta per la Gallinese. Pari di Turiano in mischia in area su schema da calcio d’angolo.
Nei minuti di recupero, il lampo di Lorenzo Honorio, giocata sul pivot, su assist di Turiano, sempre in mischia, sempre in area, con grande atteggiamento sigla la vittoria per la Cadi Antincendi Futura che può festeggiare.