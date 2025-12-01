Calcio a 5: la Futura Under 19 pareggia dopo tante vittorie

Trasferta dura e complicata dove, da portare a casa c’è la bella reazione che, ha limitato l’avversario

Onore alla Gallinese che ha fatto la propria partita, provando a limitare i campioni in carica.

La Cadi Antincendi Futura pareggia i conti 3-3 sul campo del Boccioni.

Gara tosta, a tratti maschia dove, le qualità della capolista non si sono concretizzate a dovere nonostante le tantissime palle gol create.

La sblocca Letizia per i locali e raddoppia Priolo su calcio di punizione .

A questo punto in gol di Pedro Mendes su punizione e ancora Pedro Mendes pareggia i conti ed è due a due.

Chi concretizza bene, con ripartenza fulminee è la formazione di casa che passa ancora una volta avanti con Maesano con il gol che chiude il primo tempo.

Il forcing giallo blu continua.

Tantissimi i tentativi giallo-blu:la pareggia Alessandro Squillaci al termine di un bel gol corale dopo innumerevoli salvataggi del portiere locale.

Non si tratta di un passo indietro per i giallo-blu dopo tante vittorie dilaganti ma, di una sfida che andava approcciata dall’inizio con la giusta consapevolezza, dati sui quali lavorare in vista degli impegni futuri.

Un punto che tiene alla larga l’inseguitrice, staccata di cinque punti nel ranking, che, assicura comunque una striscia positiva dopo sei vittorie consecutive 52 fatti e nove subiti.

Il tabellino

GALLINESE-CADI ANTINCENDI FUTURA UNDER 19: 3-3

(Pedro Mendes (2), Alessandro Squillaci)