Calcio a 5: soddisfazione in casa Futura. Convocato in Nazionale il giovane Honorio

Dopo un cammino di crescita importante, il giovane della Futura, Lorenzo Honorio, è stato convocato per il progetto “Futsal +”.

Una soddisfazione a marchio giallo-blu che da slancio alle progettualità giovanili che si svolgono giornalmente e con passione ed impegno al Palattinà.

L’importante cammino giovanile della Scuola Calcio Futura si tinge ancora una volta d’azzurro.

Il giovane Honorio, infatti, risulta tra i 24 talenti più importanti d’Italia ed è stato convocato per lo stage dei giovani Calciatori di Calcio a 5, in campo dal 9 al 12 giugno presso il Centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.

Dopo tante e belle soddisfazioni, Trofeo delle Regioni incluso, portando in alto i colori della Calabria per due anni di fila, Honorio ottiene una bella soddisfazione azzurra.

La nuova progettualità azzurra è volta a sviluppare ed incrementare il livello tecnico e formativo dei Giovani Calciatori impegnati nel Futsal.

La formazione comprenderà significative testimonianze e contributi tecnici provenienti da diverse esperienze specifiche del settore e lo svolgimento della seguente attività: