Calcio a 5: Futura U19 inarrestabile. Battuta la Maestrelli e primo posto

Non conoscono battute d’arresto i campioni in carica dell’Under 19 di Calabria. La squadra di Mister D’Arrigo ha messo a segno un’altra prestazione di carattere, piegando per 0-3 la Maestrelli.

Al Palabenvenuti di Reggio Calabria Squillaci e soci si confermano saldamente in vetta alla classifica.

Una vittoria corsara, è stata costruita nel primo tempo e gestita con maturità nella ripresa, dimostrando ancora una volta di avere il polso della gara quando serve.

Ad aprire le danze è stato Turiano, seguito poco dopo dal sigillo di Torrini. A chiudere l’opera, il gol della sicurezza di Gabriele Squillaci, un ritorno al gol che sa di riscatto per il capitano, finalmente in campo dopo un periodo di stop e immediatamente decisivo.

Nonostante il successo chiaro, Mister D’Arrigo avrà un punto su cui lavorare nelle prossime settimane: l’aggressività. In alcuni frangenti della seconda frazione, la squadra ha infatti abbassato un po’ troppo il ritmo, permettendo alla Maestrelli di provarci.

Notevole, come sempre, la prova di Turiano, determinante e convincente in ogni fase di gioco. In campo anche reduci dalla trasferta di Pescara, Alessandro Squillaci, Ramondino e Vitinho, che hanno messo a disposizione della causa energia e qualità nonostante la fatica, a differenza di Pedro Mendes, lasciato a riposare dopo il lungo impegno in Abruzzo.

Con questo successo, la squadra si concede una pausa lunga, utile per rigenerare le energie. Il campionato riprenderà domenica 9 novembre, con un’altra sfida importante al Palattinà di Lazzaro: ad attendere i gialloblù ci sarà il Soverato Futsal, team in vetta con i giallo-blu.

Martedì 28 ottobre,invece, ricco appuntamento al Palattinà di Lazzaro: arriverà la Pirossigeno Cosenza di Serie A per una sfida ad eliminazione diretta riguardante i sedicesimi di finale della Coppa della Divisione.