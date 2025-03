Calcio a 5: Futura-Melilli e… ‘la febbre del sabato sera’

La Futura torna in campo. Con la salvezza già in tasca da sette giornate si lotta guardando al futuro.

Ritrovare e riabbracciare il pubblico del Palattinà e continuare a far bene, così come è stato durante tutto il campionato.

Senza soste, superando ostacoli ed infortuni cruenti. La Futura torna in campo ma cambia giorno.

Esclusivamente per questa settimana, non sarà il venerdì il giorno clou per i supporters giallo-blu.

La massima espressione del Futsal dell’area metropolitana gioca alle ore 19.30 del sabato: calcio d’inizio il 29 marzo 2025 per ospitare il quotato Città di Melilli, team, autore di una grande cavalcata ed oggi in pieno piazzamento PlayOff.

Cinque giornate al termine e punti che contano tantissimo.

I Mister Honorio e Martino andranno a recuperare Giò Pedotti dopo la squalifica ma hanno tanti giocatori acciaccati come Scopelliti e Pizetta con Alessandro Squillaci e Mario Giardiniere out.

Gli ospiti possono contare su una rosa di qualità, a partire dal portiere Dovara, pedina di svolta della stagione ritornato dalla massima serie, dove militava nel Manfredonia.

Corallo, Bocci,Spampinato, Rizzo, Failla e Gianino rappresentano un collaudato gruppo di italiani, mentre Ique è un top player per la categoria.

Modalità d’ingresso:

Il biglietto singolo di accesso alle gare è acquistabile al costo di 5 euro.

Modalità di vendita:

Ritiro il giorno della partita

Presso il Royal Cafè, sito in via Nazionale Lazzaro 117.

Arbitri della sfida saranno Roberto Galasso di Aprile,Pasquale Giaquinto di Ostia Lido, al cronometro Giuseppe Suriano di Vibo Valentia.