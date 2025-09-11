Calcio a 5: ottimo test per la Futura in casa dei campioni d’Italia

L’appuntamento è per questa mattina presso la Sala Meeting “Centro Servizi L’Acquario” della Cadi Antincendi, già Title Sponsor del rush finale nella corsa alla Serie A della Futura nella passata stagione e marchio storico che ha legato i momenti più belli, blasonati ed esaltanti del Futsal meridionale.

L’annuncio sarà più che importante.

Nel frattempo,la prima squadra, allenata dai mister Tonino Martino ed Humberto Honorio ha giocato un bel test, formativo e probante al PalaCatania.

Bello, entusiasmante, scendere in campo contro i due volte campioni d’Italia della Meta. Vantaggio Futura con Eriel Pizetta. I rosso-blu di casa la ribaltano con Sacon. Il primo tempo termina uno a uno.

La Futura tiene botte ed il gol del cannibale Tomáš Drahovský arriva a cinque minuti dalla fine del secondo tempo.

Tutti in campo gli effettivi del roster Futura con spazio anche per il giovane Ramondino.

Sul finale:ancora Sacon e Podi faranno volare i locali sul 4-2 fino al gol finale a marchio Futura di Peppe Scopelliti.

Un buon bilancio che proietta i giallo-blu verso la prima gara ufficiale della stagione, sabato alle ore 18 al Palattinà, questa volta in versione trasferta, fatto più che inedito, contro la Gallinese nella prima giornata di Coppa della Divisione.(la seconda si giocherà in casa del Polistena).