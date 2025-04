Calcio a 5 – Futura, Musumeci: ‘Daremo il massimo per i play off’

"Non vedo l’ora di giocare e dare tutto per questa maglia”

La Futura è al lavoro. Ancora sette giorni prima del ritorno in campo della prima squadra.

Corsa playoff ancora aperta.

Rush finale tutto da seguire grazie alle sfide con Taranto, Itria e Ternana. La prossima gara, contro i pugliesi, si giocherà sabato 26 aprile alle ore 17.30 al Palattinà. Abbiamo fatto il punto con il talentoso calcettista siciliano, Luigi Musumeci.

Innanzitutto, fino al momento, che gruppo e che stagione è stata per te e per questo gruppo?

“Gruppo unico, tanta sinergia tra di noi. Dentro il campo non si “guarda in faccia a nessuno”, si lavora sempre al massimo e se qualcuno rallenta viene ripreso subito; questa credo sia stata la formula vincente in una stagione piena di difficoltà e di infortuni molto gravi”.

Riavvolgiamo il nastro all’ultima uscita. Un pareggio. Un pari contro la seconda in classifica, team che poteva vantare su calcettisti che hanno scritto la storia di questa disciplina.

In rimonta, combattendo, l’ennesima cartolina di questo gruppo. Che gara è stata a Pescara?

“A Pescara abbiamo riconfermato che ce la giochiamo con tutti. A casa della seconda della serie ,anche senza due pedine fondamentali come Pizetta e Scopelliti e dopo un viaggio complicato abbiamo dato il massimo palesando quanto dicevo prima”.

Corsa Playoff. Ennesima missione impossibile, Che ne pensi?

“Ci sono nove punti in gioco, affronteremo ogni partita per fare punti poi, il 10 maggio tireremo le somme. Non è un qualcosa di nuovo per noi, giochiamo ogni sfida come se fosse una finale, e lo abbiamo dimostrato a più battute”.

Prossimo avversario.In campo contro il Taranto. Gara che rievoca grandi soddisfazioni in Coppa di categoria. Che gara ti aspetti?

“Che posso aspettarmi? Di sicuro sarà una gara dura con un peso importante, dura ma competitiva. Non vedo l’ora di giocarla e dare il massimo per questa maglia”.