Karate: il reggino Michael Mollica Campione d’Italia

Indetti dalla FIJLKAM, unica federazione riconosciuta dal CONI e dalla WKF, si sono disputati nei giorni 19, 20 e 21 giugno u.s. al PalaPellicone di Ostia lido (Roma) i Campionati Italiani Juniores di Karate. L’evento ha visto il confronto tra oltre 600 atleti “Juniores”, nati negli anni 2009 e 2010, provenienti dalle qualificazioni regionali, suddivisi nelle diverse specialità e categorie di peso.

Otto atleti della “Fortitudo 1903”, guidati in gara da Rossella Zoccali, Insegnante Tecnico della società reggina e allenatrice della nazionale U14, hanno permesso con le loro prestazioni agonistiche di raggiungere il quarto posto nella classifica generale tra 296 società partecipanti.

Oltre alle ottime prestazioni di Michele Barbaro, Antonino Cuzzocrea, Giuseppe Ferrinda, Barbara Ambrosiano, Giuliana Amodeo, Anna Chiara Chirico e Francesca Forgione, il protagonista assoluto della trasferta è stato Michael Mollica che nella categoria -50kg ha conquistato la Medaglia d’Oro e il titolo di Campione d’Italia Juniores. Un successo costruito con autorevolezza e grande determinazione attraverso un percorso netto che ha visto il giovane atleta reggino imporsi nelle eliminatorie su Francesco Goldoni (ASD Leoni Karate), Vincenzo Gasparini (GS Fiamme Oro) e Devid Ventimiglia (Team Ladispoli) e in finale contro Leonardo Mazzilis (ASD Carotenuto).

Il Presidente della “Fortitudo 1903”, Prof. Riccardo Partinico, al termine della manifestazione si è congratulato con gli Insegnanti Tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto e con tutti gli atleti: “Grazie professoresse per il vostro costante impegno e per la dedizione che dimostrate verso la formazione degli atleti, grazie ragazzi per i vostri sacrifici. Siete l’orgoglio della Fortitudo 1903 e della città di Reggio Calabria”.