Subbuteo Club Reggio Calabria: un tricolore che vale doppio

È stato un fine settimana da incorniciare per il Subbuteo Club Reggio Calabria, protagonista assoluto dei Campionati Italiani Individuali di Calcio Tavolo, disputati al Centro Federale di Subbuteoland di Reggio Emilia, e dei Campionati Italiani Giovanili andati in scena al Pala Molza di Modena.

La copertina non può che essere dedicata a Marco Averna, che ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di Campione d’Italia Under 12, confermandosi il punto di riferimento assoluto della categoria non soltanto in Italia, ma anche a livello internazionale.

Un successo che rappresenta l’ennesima tappa di una stagione semplicemente straordinaria.

Il giovane talento reggino aveva già impreziosito il proprio palmarès con la vittoria della Coppa Italia Under 12, con numerosi successi nei principali tornei nazionali e soprattutto con due prestigiosi Major FISTF conquistati all’estero: quello di Frameries, in Belgio, e quello di Maiorca, in Spagna. Risultati che gli consentono di occupare stabilmente la vetta del ranking nazionale e mondiale di categoria, posizione mantenuta ormai da due anni consecutivi.

La conferma del titolo tricolore certifica una superiorità costruita attraverso talento, applicazione, maturità agonistica e continuità di rendimento. Non si tratta più della promessa del movimento italiano: Marco Averna è oggi la realtà più importante del calcio tavolo Under 12 mondiale.

Ma le soddisfazioni per il club dello Stretto non finiscono qui. A Reggio Emilia è arrivato infatti uno splendido secondo posto nel Campionato Italiano Veteran per Pasquale Citrigno, protagonista di un percorso di altissimo livello culminato con la finale contro il fortissimo Gianfranco Calonico di Sanremo, già campione italiano e mondiale di categoria.

La finale è stata combattuta ed equilibrata fino agli ultimi minuti, con Citrigno capace di tenere testa a uno dei più grandi specialisti della categoria prima di arrendersi con il punteggio di 2-1. Un risultato che rappresenta comunque il meritato riconoscimento per un atleta che negli ultimi due anni ha vissuto una crescita impressionante. Citrigno è stato infatti protagonista di una serie di successi nazionali che ne hanno consolidato il ruolo tra i migliori giocatori italiani della categoria Veteran. Fondamentale è stato inoltre il suo contributo nei risultati di squadra del Subbuteo Club Reggio Calabria: prima la storica promozione in Serie B ottenuta nella passata stagione, poi la determinante partecipazione alla conquista della salvezza nel campionato appena concluso.

Il secondo posto tricolore assume quindi un significato particolare, perché certifica definitivamente il salto di qualità compiuto da un atleta che, grazie a impegno, esperienza e continuità, è riuscito a raggiungere l’élite nazionale.

I risultati ottenuti tra Modena e Reggio Emilia confermano ancora una volta l’eccellente lavoro svolto dal Subbuteo Club Reggio Calabria, capace di formare giovani campioni e di valorizzare atleti esperti, costruendo una realtà sempre più competitiva nel panorama italiano.

Il bis tricolore di Marco Averna e la splendida finale raggiunta da Pasquale Citrigno rappresentano due facce della stessa medaglia: il presente e il futuro di un club che continua a crescere, a vincere e a portare il nome di Reggio Calabria ai vertici del calcio tavolo nazionale e internazionale.