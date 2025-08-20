Calcio a 5: la Futura punta forte sul talento di Pedro Mendes

Arriva da una delle società più quotate d’Italia e non solo, la L84.

Si trasferisce in Calabria con la formula del prestito, provando a sognare insieme al progetto Futura.

Si chiama Pedro Mendes.

Arriva dal Piemonte e dalla blasonata L84,una delle società maggiormente virtuose in tutta Italia.

Ecco le sue impressioni.

Come ti sei avvicinato al mondo del futsal?

“Mi sono avvicinato al Futsal perché mio papà ci giocava. Sono arrivato in Italia all’età di 6 mesi e ho sempre vissuto in questo mondo. Ho iniziato a giocare a 5-6 anni. Quando sono arrivato ad Asti, all’incirca a 10 anni, ho iniziato a prenderlo più seriamente”.

Qual è stato il tuo percorso fino ad arrivare alla Futura?

“Il mio percorso è iniziato ad Asti, dove sono rimasto per 7 anni. Quel periodo mi ha fatto capire che volevo e potevo diventare un giocatore. Poi mi sono trasferito alla L84 per due anni. Il primo anno ho giocato in Under 19, ma dopo alcuni allenamenti con la prima squadra ho avuto l’opportunità di esordire e segnare il mio primo gol in Serie A, un’emozione unica. L’anno successivo sono stato aggregato in prima squadra, dove ho fatto un fantastico anno, crescendo molto insieme a molti campioni. Quest’anno ho scelto la Futura perché voglio giocare, crescere e imparare dai campioni che ho come compagni di squadra”.

Che tipologia di giocatore sei e perché hai scelto la Futura?

“Sono un pivot di riferimento che punta molto sulla forza fisica. Ho scelto la Futura perché è una società molto seria, che punta molto sui giovani. Inoltre, conosco giocatori come Honorio, che è un campione, un vincente, un maestro di questo sport e mi fa molto piacere avere un giocatore così in squadra”.

Qual è il tuo sogno nel mondo del futsal?

“Il mio sogno è diventare un campione come quelli con cui ho condiviso lo spogliatoio e il campo. In futuro, voglio essere un punto di riferimento per i giovani, così come loro lo sono stati per me, e vincere più trofei possibili”.