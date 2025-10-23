Calcio a 5: la Futura in casa del Pescara, ricordando il play off dello scorso anno

Si gioca sabato 25 ottobre 2025. Classica diretta sul Canale Youtube della Divisione Nazionale Calcio a 5.

Per la Cadi Antincendi Futura c’è ancora negli occhi di tutti i tifosi, la bellissima e palpitante vittoria ottenuta in casa contro Taranto.

I ragazzi di Humberto Honorio e Tonino Martino sono reduci da ben tre vittorie consecutive ed hanno nove punti in classifica con un tonico secondo posto.

Due vittorie e due sconfitte per l’Academy Pescara, ovvero il team che affrontò i giallo-blu nel PlayOff per volare in massima serie nella passata stagione.

Pescara è una squadra reduce dalla finale di Coppa Italia e dalla finale per salire di categoria nella passata stagione.

Squadra tosta e preparata che può vantare su leggende di questa disciplina come Coco Smith, Junior Alves, Morgado, insieme a Rodriguez, Calderolli, Masi, Baiocchi, Fetta, arrivato dal Sala Consilina. Cilli è il portiere. E’ arrivato in sede di mercato anche il forte Alexander Dall’Onder.

Sei a tre con vittoria sul Melilli all’esordio, vittoria esterna in casa del Cus Molise(0-2), sconfitta 4-7 contro il quotato Sulmona e larga sconfitta 6-1 contro Giovinazzo nell’ultimo turno per gli abruzzesi.

Condizioni d’emergenza e tante assenze per la Cadi Antincendi Futura che, comunque sia, non mollerà.

Arbitrano Andrea Cini di Perugia, Antonio Nappo di Ercolano con Francesco Sferrella di Pescara al cronometro.