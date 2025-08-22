Calcio a 5: la Futura presenta il programma del precampionato

Inizio stagione intenso tra coppe e campionato: si parte con la prima amichevole al Palattinà e si esordisce in A2 Elite il 26 settembre

L’estate volge al termine e per la Futura è già tempo di pensare al rettangolo di gioco. La società, reduce dal secondo anno in A2 Elite,terminato con l’avvincente Playoff per volare in A, sta mettendo a punto i dettagli per un avvio di stagione ricco e articolato, che passerà attraverso la tradizionale fase di test, la nuova formula della Coppa della Divisione e, infine, il tanto atteso esordio nel campionato che conta, la seconda serie d’Italia.

La preparazione atletica lascerà presto il posto ai primi veri confronti, utili ai mister Honorio e Martino per collaudare la macchina da gara.

La squadra disputerà alcuni incontri amichevoli di alto livello, iniziando dalla sfida contro l’Aurora Gallico in casa, al Palattinà il 6 settembre. A questo test ne seguirà un altro altrettanto prestigioso contro i bi-campioni d’Italia della Meta Catania, in trasferta al PalaCatania, sfida in programma il 10 settembre in terra etnea.

Tuttavia, il primo impegno ufficiale è dietro l’angolo con la Coppa della Divisione, quest’anno rinnovata nella formula. Come da regolamento, i gialloblu sono impegnati in un mini triangolare che li vedrà scendere in campo in due trasferte consecutive. La prima è in programma venerdì 13 settembre sul campo della Gallinese, una delle neopromosse in Serie B. Il turno successivo li porterà invece in terra reggina, per la sfida in casa del Polistena, il 20 di settembre, sul rettangolo di gioco dei pianigiani.

Un’altra amichevole, sempre tra le mura amiche del Palattinà, contro il Duelle Cetraro completerà questa prima tornata di incontri, in mezzo alle due citate sfide di Coppa: palla al centro il 17 settembre.

L’ultimo e prestigioso test, avverrà in terra irpina, il 22 settembre giocando la Coppa Sandro Abate, e giocando contro il team campano che milita nella massima serie del Futsal italiano.

Dopo questo doppio impegno di coppa, scatterà finalmente il momento più atteso: il via al campionato di A2 Elite. L’esordio ufficiale della Futura nella nuova stagione, la terza consecutiva in categoria, è fissato per sabato 26 settembre, con il fischio d’inizio alle ore 19:30. E per l’occasione, la squadra potrà contare sul fattore campo: l’incontro contro il Canicattì, infatti, si disputerà al Palattinà, dove tutto l’ambiente si prepara a festeggiare il team e a spingere la squadra verso il primo, importante risultato di una stagione che promette emozioni.