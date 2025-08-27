Calcio a 5: Futura, al via la stagione. Tutti presenti al Palattinà

Dopo l’inizio del pre-raduno del 22 agosto, i gialloblu di Martino e Honorio si sono ritrovati alla presenza di tutta la dirigenza e del Presidente Nino Mallamaci.

La rosa è al completo e lavora sotto la guida dello staff.Un avvio di stagione che promette emozioni forti e che metterà subito alla prova il valore e l’ambizione della compagine giallo-blu.

Presente anche il giovane Pedro Mendes, ultimo ingaggio arrivato dalla blasonata L84.

Folto il gruppo di dirigenti della società presenti che hanno accolto sia i lavori sul gruppo giovanile, allenato dalla new entry D’Arrigo che i lavori della prima squadra.

Il precampionato? Si comincia mercoledì 6 settembre in casa, contro l’Aurora Gallico nel primo allenamento rinforzato. A seguire, mercoledì 10 settembre, la trasferta in terra etnea per una prova ancor più agguerrita contro i bi-campioni d’Italia della Meta Catania al PalaCatania.

Tuttavia, il primo impegno riguarda la Coppa della Divisione, quest’anno rinnovata nella formula. Come da regolamento, i gialloblu saranno impegnati in un mini triangolare: si parte sabato13 settembre sul campo della Gallinese, una delle neopromosse in Serie B, per poi spostarsi al sabato 20 settembre contro il Polistena.

A fare da cornice agli impegni di Coppa, un’altra amichevole in casa: mercoledì 17 settembre il Palattinà ospiterà la sfida contro il Duelle Cetraro. A chiudere questa intensa tornata, un ulteriore prestigioso test: lunedì 22 settembre la Futura sarà in Irpinia per disputare la Coppa Sandro Abate contro una formazione campana della massima serie.

Dopo questo rodaggio intenso, scatterà finalmente il momento più atteso: il via al campionato di A2 Elite. L’esordio ufficiale della Futura, alla sua terza stagione consecutiva in categoria, è fissato per venerdì 26 settembre, con il fischio d’inizio alle ore 19:30.

E per l’occasione, la squadra potrà contare sul fattore campo: l’incontro contro il Canicattì, infatti, si disputerà al Palattinà.

Ecco il riepilogo del roster: Minnella, Giardiniere, Falcone, Ramondino, Mendes, Ficara, Vitinho, Squillaci G, Parisi, Torino, Cividini, Honorio, Pizetta, Arcudi, Scopelliti, Pannuti A., Melito M., Squillaci A.