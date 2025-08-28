Calcio a 5: la Polisportiva Futura annuncia il rinnovo di Mario Giardiniere

La Polisportiva Futura, già al lavoro per la nuova stagione, è lieta di annunciare la conferma per la prossima stagione sportiva del giovane atleta Mario Giardiniere, classe 2002.

Giardiniere, pedina duttile e di grande spirito di sacrificio, è stato riconfermato in vista del prossimo campionato di Serie A2 Elite. Il suo profilo rappresenta un valore aggiunto per il roster della squadra, grazie alla sua capacità di adattarsi a svariati ruoli sul rettangolo di gioco, mettendo sempre al primo posto le necessità del collettivo.

Dopo alcune esperienze formative in altre categorie, il giovane atleta scalpita e punta a fare bene.

Questa riconferma è il giusto riconoscimento al suo lavoro e all’attitudine che mostra ogni giorno in allenamento. Mario ha scelto di continuare il suo percorso di crescita con la maglia della Polisportiva Futura, lavorando già al fianco dei compagni con la determinazione di chi è pronto a cogliere le opportunità della nuova stagione.