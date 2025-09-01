Polisportiva Futura, Angelo Saccà: ‘È molto sfidante fare meglio rispetto all’anno scorso’

A pochi giorni dall’avvio della preparazione, il direttore tecnico della Polisportiva Futura, Angelo Saccà, ha tracciato un bilancio delle ambizioni societarie per la prossima stagione. Un punto di partenza chiaro e un obiettivo altrettanto definito.

“Si riparte da dove abbiamo lasciato“, esordisce Saccà, senza esitazioni. “Cioè dai play-off per la Serie A. Soddisfazioni grandi, grandissime. La scorsa annata è stata una grandissima soddisfazione perché abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati all’inizio“.

Il primo tema affrontato è quello del gruppo squadra. Secondo il D.T., la base è solida e promettente: “Già il gruppo è coeso. Ora con i nuovi arrivati, molto giovani, da integrare sicuramente“. I nuovi volti in rosa sembrano essere di alto profilo. “Sono ragazzi di prospettiva“, spiega Saccà. “Hanno fatto la Nazionale, hanno fatto la Serie A. Speriamo che si aggregheranno il più presto possibile, visto anche le defezioni che abbiamo avuto l’anno scorso. Sia Jean Cividini sia Squillaci che Minnella, devono recuperare“.

Un capitolo a parte merita il tandem tecnico che guiderà la squadra, mister Humberto Honorio e Tonino Martino, ai quali Saccà dedica parole di elogio per il lavoro svolto nella passata stagione. “Hanno fatto un lavoro pazzesco, più che altro di aggregazione. Poi sotto l’aspetto tecnico-tattico hanno dato il massimo. I ragazzi sono stati bravissimi a recepire le indicazioni giuste che i mister gli hanno proposto e loro le hanno messe in atto“.

Ma nello sport, come ricorda lo stesso Saccà, “si vuole sempre migliorare“. E la nuova stagione si prospetta ricca di insidie e stimoli. “È molto sfidante fare meglio rispetto all’anno scorso“, ammette il direttore tecnico, “anche perché molte squadre si sono rinforzate. Taranto, Benevento (che è sceso dalla serie superiore, ndr)… queste sono, secondo me, almeno le due squadre favorite. Anche l’Italpol è un’ottima squadra. Sarà dura quest’anno, sarà veramente dura. Dobbiamo partire col piede giusto“.