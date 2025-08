Calcio a 5, Polisportiva Futura: Scopelliti e Torino conferme importanti

Peppe Scopelliti e Pasquale Torino vestiranno ancora la maglia gialloblu, portando esperienza, duttilità e grande voglia di vincere.

Classe 1994, Scopelliti è un calcettista completo, capace di ricoprire più ruoli ma con una predilezione per quello di centrale difensivo.

Stiamo parlando, probabilmente, di uno dei migliori interpreti del ruolo nella categoria: capace, non disdegna il gol, anche in momenti decisivi, una crescita esponenziale fatta di carattere e grande materia grigia.

La sua carriera lo ha visto militare in squadre come FataOlimpia, Cataforio e Bovalino.

Volitivo, ordinato e sempre pronto a mettersi in gioco. La sua duttilità e la sua esperienza lo rendono una pedina fondamentale per il roster gialloblu, che punta a essere competitivo nella prossima stagione.

Classe 2002, invece, Pasquale Torino è un altro tassello chiave per la Futura. Giocatore esplosivo e versatile, può ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di laterale.

Arrivato silenziosamente, grazie al lavoro giornaliero ha conquistato la fiducia del gruppo e dei tifosi.

Pazzesco il suo gol contro l’Itria, importantissimo per il volo in Serie A del club.

Già in passato le sue qualità in A2 con Cataforio e Cormar.

Era ripartito dalla C2 due anni fa per ragioni lavorative, oggi, con il giusto piglio, mira a confermarsi ed a dare sempre il massimo sotto la guida dei Mister Martino ed Honorio.