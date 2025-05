Futura: voglia matta di play off. La corsa alla serie A continua

Si gioca oggi la gara decisiva per la compagine reggina

Il 10 maggio alle ore 15, tutta in contemporanea, si gioca l’ultima giornata di stagione regolare del campionato di A2 Elite.

La Futura, dopo una stagione esaltante, coraggiosa e grintosa, superando ostacoli che apparivano insormontabili e gettando sempre, il cuore oltre l’ostacolo cerca l’aggancio ad un piazzamento Playoff per sognare la Serie A. Appuntamento alle ore 15 al Palattinà di Lazzaro per un pomeriggio che promette grande Futsal.

L’ospite dei giallo-blu è la Tip Power Ternana che si giocherà le ultime speranze di aggancio alla zona Playout, assolutamente non remote. La Futura,invece, dopo la bellissima vittoria di Fasano, ha avvicinato l’Itria, all’interno di una sfida nella sfida.

I giallo-blu, però, non sono padroni del proprio destino.

I ragazzi allenati da Humberto Honorio e Tonino Martino dovranno vincere e sperare in un pareggio o in una sconfitta dell’Itria sul campo della capolista Bulldog Capurso, campionessa del torneo e già promossa in A.

L’altra combinazione vincente potrebbe essere una sconfitta dell’Itria ed un pareggio dei giallo-blu che andrebbero a premiare Falcone e compagni per differenza reti favorevole.

Gli umbri puntano forte sui laterali Sachet e Morad Mallouk, . Fagotti in porta, De Michelis è il pivot. Capotosti,Arrojo Almadori, Giardini, Negoita che rappresentano le pedine chiave del club.

In casa Futura da considerare le condizioni di Pedotti e Pannuti.

Diretta YouTube sul canale ufficiale del club!

Novità per quanto riguarda la diretta streaming: la gara verrà trasmessa in diretta YouTube sul nuovo canale ufficiale del club.

Arbitrano i signori Antonio Carnazza e Cristoforo Corsini di Taranto con Giuseppe Cundò di Soverato al cronometro.