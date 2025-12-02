Calcio a 5: Futura Under 17 a valanga sulla Ludos
Pioggia di Gol per Honorio,Turiano, Callea, Aiello e Minasi
02 Dicembre 2025 - 08:55 | Comunicato
Vittoria larghissima. Allenamento rinforzato per una Cadi Antincendi Futura in versione Under 17 che vince e realizza un gol dopo l’altro. Troppa la differenza con la Ludos.
Termina 22 a 2.
Tutto semplice nella terza giornata giornata di campionato nel raggruppamento regionale.
Un risultato che è solo di transito verso impegni maggiormente probanti:la squadra dovrà continuare a lavorare per farsi trovare pronta successivamente.
Dopo il turno di riposo, i giallo-blu, ritorneranno in campo nella quinta giornata per affrontare la Maestrelli, lunedì 23 dicembre al Palattina, sempre alle ore 19.15.
Il tabellino
CADI ANTINCENDI FUTURA-LUDOS (22-2)
(Honorio, Callea, Honorio, Turiano, Turiano, Turiano, Honorio, Minasi, Callea, Honorio, Callea, Callea, Aiello, Minasi, Honorio, Turiano, Aiello, Honoprio, Aiello, Callea, Honorio, Turiano)