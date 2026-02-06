Calcio a 5: Cadi Futura Under 19 senza avversari in Calabria

La Cadi Antincendi Futura in versione Under 19 rispetta i pronostici, abbraccia il pubblico amico e vince largamente la finale regionale della Coppa Italia.

Con questo successo, il team del Mister Peppe Scopelliti vola avanti agli ottavi di finale della competizione nazionale dove affronterà la Meta Catania, all’interno di una sfida divenuta ormai una classica a livello interzonale.

Senza storia la sfida contro la Gallinese.

La Cadi Antincendi Futura testimonia con i fatti una classifica con larghissimo distacco rispetto alle inseguitrici in campionato.

La Gallinese parte con audacia con il powerplay ma, i giallo-blu rispondono con un primo tempo da sogno terminato 7-0.

Doppio gol per il portiere Andrea Ramondino.

A segno Melito, Doppietta per Alessandro Squillaci, in gol Turiano,TorriniCambareri e Zagari.

La prossima tappa? La sfida di Catania,in casa della Meta il 26 febbraio in terra etnea.

La selezione Under 19 ritornerà in scena l’otto febbraio per la quarta giornata del girone di ritorno in casa del Soverato Futsal.

Venerdì sera, invece, sempre al Palattinà, sarà tempo di grande sfida per la prima squadra che affronterà, all’interno del campionato di A2 Elite, l’Academy Pescara.

Il tabellino

Cadi Antincendi Futura-Gallinese 9-1

(Melito, Turiano, Cambareri, Ramondino, Squillaci A, Torrini, Squillaci A, Ramondino, Zagari)