Calcio a 5: per la Futura Under 19 il primo posto è quasi matematico
I ragazzi di mister Scopelliti torneranno in scena, in trasferta, sul campo del Soverato Futsal
26 Gennaio 2026 - 09:46 | Comunicato
Distacco sempre più grande dalle inseguitrici. Primo posto in ghiaccio che si avvicina alla matematica.
La Cadi Antincendi Futura vince ancora e batte la Maestrelli.
6-1 generale con spazio per tutti gli effettivi e primo gol in Under 19 Nazionale per Aiello.
2-1 al termine di un primo tempo combattuto.
Bene Vitinho ,Honorio e Turiano in gol con Melito che raddoppia la soddisfazione del gol in A2 Elite del venerdì sera insieme a Pedro Mendes.
L’otto febbraio i ragazzi di Mister Peppe Scopelliti torneranno in scena, in trasferta sul campo del Soverato Futsal.
Il tabellino
CADI ANTINCENDI FUTURA-MAESTRELLI 6-1
(Turiano, Melito, Mendes, Turiano, Vitinho, Aiello)