Calcio a 5: per la Futura Under 19 il primo posto è quasi matematico

Distacco sempre più grande dalle inseguitrici. Primo posto in ghiaccio che si avvicina alla matematica.

La Cadi Antincendi Futura vince ancora e batte la Maestrelli.

6-1 generale con spazio per tutti gli effettivi e primo gol in Under 19 Nazionale per Aiello.

2-1 al termine di un primo tempo combattuto.

Bene Vitinho ,Honorio e Turiano in gol con Melito che raddoppia la soddisfazione del gol in A2 Elite del venerdì sera insieme a Pedro Mendes.

L’otto febbraio i ragazzi di Mister Peppe Scopelliti torneranno in scena, in trasferta sul campo del Soverato Futsal.

Il tabellino

CADI ANTINCENDI FUTURA-MAESTRELLI 6-1

(Turiano, Melito, Mendes, Turiano, Vitinho, Aiello)