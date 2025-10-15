Calcio a 5, Filiberto Mallamaci: ‘Alla Futura adesso serve il coraggio’

Entrambi i successi sono giunti in trasferta, prima a Roma poi a Mascalucia. Oggi, i ragazzi giallo-blu scalpitano a caccia dell’impresa. Venerdì alle ore 19.30 al Palattinà arriverà il forte New Taranto.

Abbiamo fatto il punto con il vice-presidente del Club, Filiberto Mallamaci.

Vice Presidente, quella di Mascalucia è stata la seconda vittoria consecutiva della squadra. Cosa ha rappresentato questo successo in trasferta e qual è, secondo lei, il segreto di questa positiva inversione di tendenza?

“È stata una vittoria molto importante, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale. Vincere due gare consecutive, di cui una in trasferta su un campo complicato come quello di Mascalucia, significa che la squadra sta crescendo in consapevolezza e compattezza. Credo che il segreto sia la capacità del gruppo di restare unito nei momenti di difficoltà e la voglia di reagire dopo un avvio non semplice: i ragazzi hanno dimostrato carattere e grande determinazione“.

Osservando la rosa, come definirebbe l’identità di questo gruppo? Quali sono, a suo giudizio, le caratteristiche principali che stanno emergendo e quali valori rappresenta la Cadi Antincendi Futura in campo?

“Questa rosa rispecchia perfettamente lo spirito che vogliamo portare avanti con la Cadi Antincendi Futura: è un gruppo giovane, affamato e con tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Le caratteristiche principali che stanno emergendo sono il sacrificio, la compattezza e la capacità di giocare da squadra, mettendo l’interesse collettivo davanti a quello individuale. In campo rappresentiamo valori come la passione, la serietà e la resilienza, che sono anche i principi fondanti del nostro progetto sportivo“.

Uno degli obiettivi dichiarati della società è creare un solido legame tra prima squadra e settore giovanile. A che punto è questo percorso e quali sono i prossimi step per integrare sempre di più i giovani talenti nel progetto principale?

“Il settore giovanile è il cuore pulsante della nostra società. Già oggi abbiamo diversi ragazzi che si allenano stabilmente con la prima squadra e che iniziano a vivere quel percorso di crescita che li porterà, speriamo presto, a diventare protagonisti anche in Serie A2 Elite. Il nostro obiettivo è strutturare sempre meglio questo legame, con progetti condivisi tra staff tecnico della prima squadra e settore giovanile, e investendo in attività che facciano sentire i giovani parte integrante del progetto Futura. I prossimi step prevedono più occasioni di confronto tecnico e la creazione di un percorso chiaro e meritocratico verso la prima squadra“.

Ora si prospetta una partita di fuoco contro il Taranto venerdì alle ore 19.30 al Palattinà contro una delle squadre più attese del campionato. Che tipo di confronto si aspetta e su quali aspetti dovrà concentrarsi la squadra per affrontare al meglio questo difficile test?

“Contro Taranto ci aspetta una sfida difficilissima. Parliamo di una delle squadre più attrezzate del campionato, con individualità importanti e tanta esperienza. Dovremo affrontarla con coraggio, mantenendo concentrazione altissima in ogni fase della gara e facendo leva sulla nostra compattezza difensiva e sulla velocità delle ripartenze. Sarà fondamentale restare lucidi nei momenti chiave e sfruttare al massimo il calore del nostro pubblico del Palattinà, che sono certo ci darà una spinta in più in una partita che sarà spettacolare”.