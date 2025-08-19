Calcio a 5: Sandro D’Arrigo nello staff della Polisportiva Futura

Un ruolo nevralgico ed importantissimo. Alessandro D’Arrigo entra a far parte della famiglia Futura.

Svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico della prima squadra accanto al Direttore Angelo Saccà ed ai mister Tonino Martino ed Humberto Honorio ed avrà il compito sfidante di provare a confermare e far volare ancor più in alto l’Under 19 del club, dal due anni campionessa di Calabria.

Innanzittutto, perchè la Futura?

“Perchè alla Futura e al presidente Nino Mallamaci non si può dir di no, e perchè questa Squadra rappresenta al meglio la nostra Città Metropolitana essendo la maggior esponente del Futsal in tutta la provincia.

Questa leadership e tutti i risultati ottenuti arrivano da lontano, partendo, ricordo benissimo, dalla serie D, e con un percorso strutturato che ha consentito a tutti di crescere anno dopo anno.

Il progetto presentatomi, imperniato soprattutto sulla continua crescita dei giovani, è per me frutto di stimoli e di input positivi che mi aiuteranno ancora a trasmettere le mie esperienze e a continuare a farne di nuove visto che non si finisce mai di imparare, in questo sport, cosi come nella vita in generale”.

Potresti riassumere a tutti i sostenitori giallo-blu, tutto il tuo percorso legato al Futsal?

“Il mio percorso nel Futsal arriva da molto lontano..

Questo sarà infatti il mio 31esimo anno di Futsal, che è la passione della mia vita!

Ho iniziato naturalmente da Calcettista nel 1994/95 con il Reggio Calcio a 5 in serie B e al secondo anno siamo riusciti Insieme a conquistare la serie A, poi disputata da me per 4 anni fino al 99/00 realizzando 39 gol. Nel 2000 passo alla Maestrelli in serie C1 e dopo due anni Conquistiamo la promozione in serie B, mantenuta poi per un anno nel quale sfioriamo i Play off, poi l’anno successivo, per svariate problematiche economiche la squadra non si iscrive al campionato nazionale e ripartendo dalla Serie C2, mi viene proposto il ruolo di allenatore/giocatore e alla fine della stagione vinciamo i play off e veniamo promossi in Serie C1 che manteniamo fino al 2010,lanciando tanti nuovi giocatori (Giovani e non) nel mondo del Futsal.

Alla fine di quell’annata sportiva accetto la proposta di creare una nuova Squadra fondata da un gruppo di Amici con la voglia di fare bene e divertirsi, la Gympoint.

Dopo aver vinto la serie D e la C2 consecutivamente, conserviamo la categoria con una Squadra colma di giovani, e l’anno successivo, con qualche innesto, conquistiamo i Play off.

L’anno seguente Lazzaro in serie D. Vinciamo il campionato e l’anno successivo manteniamo la C2

Poi una brevissima parentesi nel Futsal Melito

E successivamente, un anno e mezzo nel Reggio Fc dove approdiamo alle Final Four di Coppa Italia

Nel 2019/2020 Real Arangea vincendo il campionato di serie D

2023/2024 Maestrelli ( salvezza in C2 )

E infine l’anno scorso all’Evergreen in Serie D, vittoria del Campionato con parecchi giovani che componevano il roster“.