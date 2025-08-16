Calcio a 5, Polisportiva Futura: ufficiale l’arrivo di Gabriele Ficara

Il nuovo acquisto gialloblù si racconta ed è pronto per questa nuova sfida.: dalla scelta di vestire i colori della Futura alle ambizioni per la stagione che verrà.

Perché la Futura? Cosa ti ha spinto a sposare il progetto gialloblù?

“Mi ha colpito subito l’interesse che la società ha mostrato nei miei confronti. Sia il direttore Gattuso che il presidente Nino Mallamaci mi hanno trasmesso grande fiducia e mi hanno convinto ad accettare senza esitazioni. Quando senti che una squadra crede veramente in te, è facile prendere una decisione. La Futura rappresenta un progetto ambizioso, e io voglio farne parte per contribuire al suo successo“.

Che tipologia di calcettista sei e come si è sviluppata sinora la tua storia sportiva?

“Sono un pivot mobile, mi piace muovermi in ogni zona del campo per creare opportunità e aiutare la squadra. La mia carriera è iniziata nella Reggina, dove ho giocato a calcio a 11, per poi approdare al calcio a 5. Nel 2021 sono stato acquistato dalla Roma Calcio a 5, dove ho trascorso quattro anni fantastici: ho vinto molto a livello giovanile e ho avuto anche la possibilità di esprimermi in prima squadra. L’ultima stagione l’ho disputata in prestito al Futsal Russi, un’esperienza che mi ha arricchito ulteriormente“.

Il calcettista ha militato anche nelle nazionali giovanili Under 17 e 19,giocando anche un Europeo di categoria,con tanto di 3 gol in tre partite contro Ucraina,Finlandia e Slovenia, ottenendo anche una chiamata dalla nazionale maggiore.

Sei stato un avversario della Futura. Cosa sai della progettualità della tua nuova società?

“Ho già avuto modo di giocare contro la Futura e so che è una società seria e competitiva. Quest’anno metteremo tutta la nostra grinta e qualità in campo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. So che qui c’è un gruppo affiatato e una dirigenza che lavora con passione: tutti ingredienti fondamentali per fare bene“.

Parlaci della tua carriera e delle tue ambizioni. Qual è il tuo sogno legato al mondo del Futsal?

“Personalmente, spero di vivere una stagione ricca di soddisfazioni, continuando a crescere come giocatore e contribuendo al successo della squadra. Il mio sogno è poter lasciare il segno in questo sport, magari competendo ai massimi livelli e vincendo trofei importanti. La Futura è il posto giusto per provare a realizzare queste ambizioni, e non vedo l’ora di cominciare“.

Con questa grinta e questa determinazione, Gabriele Ficara si appresta a diventare un punto di riferimento per la Futura, pronta a lottare per grandi traguardi. La stagione promette emozioni: non resta che tifare gialloblù!