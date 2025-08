Calcio a 5: Polisportiva Futura, la composizione del nuovo girone

La Divisione Calcio a 5 ha diramato il nuovo girone della A2 Elite. In totale: due gironi da 14 squadre compongono la terza edizione del campionato di Serie A2 Élite. Nel girone A, tris di venete, bis piemontesi, lombarde, friulane e emiliano-romagnole; c’è anche la matricola laziale Real Fabrica, per un totale di otto regioni. Nel girone B il tris lo serve la Puglia, con due abruzzesi e altrettante siciliane, laziali e calabresi; Sicilia, Campania e Molise portano a 8 le regioni interessate per un totale complessivo di 15 considerando i due raggruppamenti. Aspettando la stesura dei calendari, regular season al via il 27 settembre.

La Polisportiva Futura è pronta ad una Nuova sfida.

Il team allenato dal tandem Humberto Honorio e Tonino Martino ritroverà gli avversari del Playoff della passata stagione, il forte Pescara Academy.

La Futura è l’unica rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria ma avrà, accanto a sé una sorella di Calabria, il Soverato Futsal.

Ritorno in A2 Elite per Canicattì, new entry insieme all’Italpol Roma ed il Sulmona.

Confermate Benevento, Giovinazzo, Melilli, Cus Molise di Campobasso, Itria, Mascalucia, New Taranto, S.s. Lazio.