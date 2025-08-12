Calcio a 5: Polisportiva Futura, Falcone e Pannuti ancora in gialloblu

La Polisportiva Futura consolida il suo progetto per la stagione di A2 Elite con due riconferme di altissimo valore sportivo ed umano. Andrea Falcone e Antonio Pannuti vestiranno ancora la maglia gialloblù, portando in campo esperienza, talento e quella passione che li lega indissolubilmente al club.

Andrea Falcone, classe 2002, si appresta a vivere il suo settimo anno consecutivo con la Futura. Cresciuto nel vivaio del club, ha mostrato una crescita esponenziale, culminata nella scorsa stagione con prestazioni da protagonista assoluto nel torneo cadetto. Tra i migliori nel suo ruolo in tutto il campionato, ha guidato da capitano l’Under23 dimostrando qualità tecniche e caratteriali fuori dal comune. Nonostante le numerose offerte anche dalla massima serie, Falcone ha scelto di restare, confermando il suo legame con i colori gialloblù. Rapido, preciso e instancabile, incarna perfettamente i valori di sacrificio e determinazione che distinguono la Futura.

Antonio Pannuti, classe 1987, è ormai una leggenda del club. Dopo aver indossato la fascia di capitano in Prima Squadra, Under 21 e Under 18, resta il cuore pulsante di questa realtà. Cresciuto nel vivaio gialloblù, ha trasformato il suo legame con la maglia in una seconda pelle. Nonostante alcuni impegni personali e lavorativi, non ha mai voltato le spalle alla squadra, regalando sempre prestazioni di altissimo livello e gol da antologia. La sua esperienza e grinta saranno ancora fondamentali per guidare il gruppo.

“Confermare Falcone e Pannuti è un segnale importante per il nostro progetto“, commenta la dirigenza. “Andrea rappresenta il presente e il futuro, Antonio è la storia e l’identità della Futura. Insieme saranno pilastri fondamentali per la prossima stagione“.

Con queste due importanti riconferme, la Futura dimostra di voler puntare su un mix perfetto tra giovani promettenti e leader esperti, pronta a lottare per obiettivi ambiziosi nel campionato di A2 Elite