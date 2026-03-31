Calcio a 5: la Michele Priolo Gallinese Woman conquista i play off per la serie A

Un’altra vittoria e stavolta è quella decisiva per un traguardo sognato e finalmente raggiunto. La Michele Priolo Gallinese Woman sbanca la Lucania e con una prestazione assolutamente perfetta, centra i tre punti, si conferma la migliore squadra nel girone di ritorno (22 punti su 24 disponibili), e strappa il pass per i playoff per la Serie A, qualcosa che nella Città di Reggio Calabria non accadeva da tanto, troppo, tempo.

Senza Stuppino, capitan Dascola e Ferraro, le ragazze del duo Cacciola-Florio stravincono sul campo del Pisticci (che all’andata aveva vinto al PalaBocconi, confermandosi squadra ostica e quadrata) aggiudicandosi così lo scontro diretto per l’accesso agli spareggi promozione.

Finisce 7-1 per le reggine, che incanalano il match in avvio segnando quattro gol in pochi minuti (Porpiglia, Siclari, Porpiglia e Vadalà). Dominio Michele Priolo che prosegue con le segnature di Primavera e ancora Porpiglia per lo 0-6 dell’intervallo. Nella ripresa Porpiglia segna e si conferma in giornata di grazia (oggi con la fascia di capitano) come tutto il roster calabrese e la squadra di casa piazzerà poi il gol della bandiera.

Ultima giornata in casa contro il Team Scaletta, ma ci sarà modo di pensarci perché intanto oggi si fa festa grande!

E a proposito, la vera festa è arrivata sul campo del Pisticci al termine della gara con un terzo tempo spettacolare ed all’insegna dei veri e sani valori sportivi. In foto, insieme alla squadra della presidentessa Emy Priolo, anche il piccolo Lillo, della squadra di casa, che ha letteralmente conquistato tutti.