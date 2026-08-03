Calcio a 5: Saccà, il pilastro del progetto tecnico della Cadi Futura

La Cadi Antincendi Futura getta le basi per la stagione 2026/2027 puntando anche sulla continuità e sull’esperienza. La società gialloblù è lieta di annunciare la conferma di Angelo Saccà nel ruolo di Direttore Tecnico.

Per il quindicesimo anno consecutivo, Angelo Saccà resterà quindi “in sella” al progetto sportivo della Futura. La sua grande esperienza e la sua profonda competenza saranno fondamentali per supportare e implementare il lavoro del nuovo head coach Sylvio Rocha, alla guida della squadra nel prossimo campionato di Serie A2 Elite.

Anima positiva e propositiva del movimento, Saccà continuerà a essere il punto di riferimento insostituibile dell’area tecnica, dispensando strategie e linee guida nella stagione che vedrà la formazione gialloblù calcare i parquet di tutta Italia.

La conferma di Saccà non è solo un atto di fiducia, ma la naturale prosecuzione di una scommessa iniziata quindici anni fa, quando fu chiamato dal Presidente Nino Mallamaci per guidare la società in Serie D con il ruolo di capo allenatore. In quegli anni, il suo contributo fu determinante per la crescita esponenziale della Polisportiva Futura, culminata con la vittoria di quel campionato e con l’ascesa verso i livelli nazionali. Oggi, la Futura è ormai consolidata come massima espressione del futsal nell’intera area della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il suo straordinario bagaglio esperienziale è stato determinante per consolidare il marchio Futura a livello tricolore, e la sua conferma rappresenta un ulteriore tassello verso nuovi e ambiziosi traguardi.

La Polisportiva Futura, con la conferma di Angelo Saccà e l’arrivo di un Mister del calibro Sylvio Rocha, allenatore dalle capacità inequivocabili e dalla fama mondiale si prepara dunque a vivere una stagione all’insegna della competenza, della passione e della voglia di stupire.