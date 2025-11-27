Calcio a 5: tutto facile per la Cadi Antincendi Futura Under 17

Partita mai in discussione e una pioggia di gol

Tutto come da pronostico per i giovani della Cadi Antincendi Futura di mister Peppe Scopelliti mandano un nuovo segnale forte al girone Under 17.

1-11 nel primo tempo per i giallo-blu con il secondo tempo che registrerà altri 4 gol. (1-15 il finale)

Prova mai in discussione, pioggia di gol, verso impegni più probanti.

Tripletta per Callea, Honorio e Turiano,doppietta per Pavone ed Aiello, in gol anche Actis e Minasi.

Momento di aggregazione finale per tutti i nostri atleti per fare gruppo e diventare ancora più compatti

Il primo dicembre alle ore 19.15, i giovani giallo-blu ritorneranno in scena, in casa, al Palattinà per ospitare la Ludos.

Il tabellino

Marcatori: (Callea, Callea, Pavone G, Honorio, Honorio, Aiello, Aiello, Minasi, Actis, Turiano, Pavone, Turiano, Turiano, Callea, Honorio)